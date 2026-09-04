Le tour de Tom

Dans ce nouvel album d'Isabelle Arsenault, on retrouve la bande du Mile End dans une histoire tendre et pleine d'élan sur l'apprentissage, la confiance en soi et le courage de se lancer. Tom est convaincu qu'il est prêt à rouler sans petites roues. Malgré les chutes et les doutes de ses amis, il avance, s'entraîne et persévère, porté par une détermination à toute épreuve. Autour de lui, le quartier devient un terrain de jeu et d'apprentissage, où l'amitié se conjugue à l'inquiétude bienveillante.