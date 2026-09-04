Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Le tour de Tom

Isabelle Arsenault

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce nouvel album d'Isabelle Arsenault, on retrouve la bande du Mile End dans une histoire tendre et pleine d'élan sur l'apprentissage, la confiance en soi et le courage de se lancer. Tom est convaincu qu'il est prêt à rouler sans petites roues. Malgré les chutes et les doutes de ses amis, il avance, s'entraîne et persévère, porté par une détermination à toute épreuve. Autour de lui, le quartier devient un terrain de jeu et d'apprentissage, où l'amitié se conjugue à l'inquiétude bienveillante.

Par Isabelle Arsenault
Chez Editions de la Pastèque

|

Auteur

Isabelle Arsenault

Editeur

Editions de la Pastèque

Genre

BD jeunesse divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le tour de Tom par Isabelle Arsenault

Commenter ce livre

 

Le tour de Tom

Isabelle Arsenault

Paru le 04/09/2026

52 pages

Editions de la Pastèque

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897772161
9782897772161
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.