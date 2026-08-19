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#Album jeunesse

Poupoule au pot

Géraldine Collet, Magali Clavelet

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Le thème du pot traité avec humour ! "- Tu vas où Poupoule ? - Sur le pot ! - Tu veux que je te lise une histoire ? - C'est gentil, mais non merci... - Tu as besoin de ton doudou adoré ? - Euh... Vous pouvez me laisser ? - Allez, on te tient compagnie ! - Mais je ne vous ai rien demandé... " Poupoule est entourée d'une famille très investie et encourageante... Peut-être trop ? Oui, stop ! Poupoule ne réclame qu'une chose pour aller sur le pot et faire sa petite affaire : un peu de tranquillité ! Une façon d'aborder avec bonne humeur et légèreté la thématique du pot avec les tout-petits.

Par Géraldine Collet, Magali Clavelet
Chez Editions Didier

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Auteur

Géraldine Collet, Magali Clavelet

Editeur

Editions Didier

Genre

Tout-carton

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Poupoule au pot

Géraldine Collet, Magali Clavelet

Paru le 19/08/2026

18 pages

Editions Didier

10,90 €

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