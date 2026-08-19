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Sous les eaux d'Avalon

Michael Connelly

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Sur l'île paradisiaque de Santa Catalina, au large de Los Angeles, les journées sont calmes pour l'inspecteur Stilwell. Récemment débarqué de l'unité des Homicides du LAPD, il s'occupe essentiellement de cas de violences domestiques et d'ébriété sur la voie publique. La découverte du corps d'une jeune femme dans le port de la ville d'Avalon, enroulé dans une bâche et lesté, est donc un véritable choc pour lui et pour les personnalités les plus notables de l'île, qui apprécient peu cette mauvaise publicité. En dépit des pressions publiques et des ordres de sa hiérarchie à Los Angeles, Stilwell va méthodiquement enquêter, et révéler des secrets que beaucoup auraient préféré voir rester engloutis à tout jamais sous les eaux d'Avalon. Se débattant dans une ambiance digne des classiques de Ross Macdonald, Stilwell réussit haut la main son examen d'entrée dans l'une des meilleures sagas du roman policier. Le Figaro magazine. Intrigues enchâssées l'une dans l'autre, rythme tempéré... On attend déjà la suite ! Aujourd'hui en France (week-end). Michael Connelly reste toujours aussi efficace, et inégalable. Point de vue. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Robert Pépin.

Par Michael Connelly
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Michael Connelly

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

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Sous les eaux d'Avalon

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 19/08/2026

456 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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