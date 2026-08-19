Photo sur demande

"Quand je me suis inscrit sur ce site il y a un an, l'annonce à rédiger était limitée à cent caractères. A propos de moi : Etudiant en langue, amant sur mesure pour hommes cultivés, prix et photos sur demande". De désillusions en renoncements, le narrateur se dissout dans une existence évanescente au contexte familial pesant. Contraint par la précarité, il se fait escort. Aux rendez-vous succèdent les passes d'une nuit ; aux amours, les clients. Jusqu'à cette photographie en noir et blanc, au-dessus d'un lit. Débute alors une enquête qui prendra peu à peu des allures de renaissance. Un récit profond à l'écriture sobre. Stéphane Ehles, Télérama. On est touchés d'un bout à l'autre en lisant le premier livre de Simon Chevrier par sa manière d'observer et de raconter. De brosser le portrait d'un jeune homme moderne et éternel à la fois. Chevrier est une belle promesse d'avenir. Alexandre Fillon, Transfuge. Prix Goncourt du premier roman 2025.