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#Roman francophone

Les chats de Shinjuku

Durian Sukegawa

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Lorsque Yama, scénariste et poète en quête d'inspiration, franchit la porte du Kalinka pour la première fois, il tombe sous le charme d'un jeu pour le moins singulier. Dans ce petit bar de Shinjuku, un arrondissement de Tokyo, les clients, tous plus excentriques les uns que les autres, passent leur temps à parier sur des félins : il s'agit de deviner quel chat errant du quartier se présentera le premier à la fenêtre de l'établissement. Séduit, Yama l'est aussi par la timide serveuse du bar et très vite se noue entre les deux jeunes gens une relation belle et forte, nourrie par leur amour des chats et les poèmes que ces derniers leur inspirent. Mais déjà, une ombre plane sur leur idylle naissante... Avec simplicité, l'auteur des Délices de Tokyo narre une drôle d'histoire d'amour où les chats deviennent une image du pas de côté, de la liberté dans un monde aux arêtes trop aiguës pour les plus fragiles. Nils C. Ahl, Le Monde des livres. La fantaisie et l'étrangeté nipponnes sont au rendez-vous de ce roman plein de charme. Virginie Bloch-Laine, Elle. Traduit du japonais par Myriam Dartois-Ako.

Par Durian Sukegawa
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Durian Sukegawa

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature japonaise

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Les chats de Shinjuku

Durian Sukegawa trad. Myriam Dartois-Ako

Paru le 19/08/2026

240 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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