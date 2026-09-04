Que signifie grandir lorsqu'on est LGBTIQ dans un territoire où "? tout le monde se connaît ? " ?? A partir d'une enquête inédite menée auprès de jeunes vivant dans les campagnes françaises, ce livre donne à voir une réalité largement méconnue. Entre récits de vie et données chiffrées, il raconte les obstacles rencontrés, les stratégies pour s'affirmer, mais aussi les solidarités et les espoirs qui jalonnent ces parcours. Loin des clichés sur les mondes ruraux comme sur les personnes LGBTIQ, Fiertés d'ici éclaire le vécu de centaines de milliers de jeunes qui grandissent hors des normes de genre et de sexualité à la campagne. Clément Reversé est maître de conférences à l'UT2J et à l'IUT de Figeac, chercheur à l'UTOPI, au centre associé CEREQ Toulouse, chercheur associé au Centre Emile-Durkheim, codirecteur d'ARESVI. Il est l'auteur de La vie de cassos. Jeunes ruraux en survie (Le Bord de l'eau, ? 2025). Ses travaux portent sur les jeunes vulnérables, notamment à l'aune des territoires. Arnaud Alessandrin est docteur en sociologie. ¬Chercheur associé au LACES (université de -Bordeaux). Ses travaux portent sur les questions de genre, de santé et de discrimination. Il codirige ARESVI et la revue Les cahiers de la LCD. Lutte contre les discriminations.