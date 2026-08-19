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Un diamant dans les gravats

Luz

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"Après l'effondrement du 7 janvier, j'ai dû fouiller dans la somme de mes gravats mentaux. Pendant plusieurs années je me suis assis au bord de ce moi pulvérisé à contempler le moindre caillou. A envisager de refonder le tout. Je ne sais pas comment j'ai pu me reconstruire au fond, mais c'est dans l'exploration méticuleuse de ma personnalité à terre que j'ai finalement réussi. J'ai commencé à devenir le dessinateur que je suis désormais lorsque j'ai compris que je n'étais plus en ruine, mais en chantier. Alors forcément Beaubourg en reconstruction... Ecrire évidemment. Mais dessiner aussi. Puisque le dessin a toujours été là pour me soutenir".

Par Luz
Chez Stock

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Auteur

Luz

Editeur

Stock

Genre

Ecrits sur l'art

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Un diamant dans les gravats

Luz

Paru le 19/08/2026

288 pages

Stock

20,50 €

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