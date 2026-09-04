Le sol et le sang - Rhétoriques de l'invasion

Pourquoi l'immigration suscite-t-elle si souvent la peur ?? Comment devient-on français ?? D'où viennent nos idées sur l'étranger, l'assimilation ou l'identité nationale ?? Dans ce texte devenu un classique, Hervé Le Bras remonte aux origines de nos représentations collectives et montre combien les débats d'aujourd'hui s'enracinent dans une longue histoire. Avec la rigueur du démographe et le regard de l'historien, il déconstruit les idées reçues et éclaire les transformations de la nation française. Un essai pionnier qui demeure une référence indispensable pour comprendre les débats contemporains sur l'immigration et l'identité. "? Un texte stimulant qui invite à repenser sérieu­sement la nationalité. ? " Le Canard enchaîné "? Un petit essai plein de verve. ? " André Burguière, Le Nouvel ObservateurHervé Le Brasdémographe, est l'un des plus grands spécialistes français en histoire sociale.