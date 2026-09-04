Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le sol et le sang - Rhétoriques de l'invasion

Bras herve Le

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pourquoi l'immigration suscite-t-elle si souvent la peur ?? Comment devient-on français ?? D'où viennent nos idées sur l'étranger, l'assimilation ou l'identité nationale ?? Dans ce texte devenu un classique, Hervé Le Bras remonte aux origines de nos représentations collectives et montre combien les débats d'aujourd'hui s'enracinent dans une longue histoire. Avec la rigueur du démographe et le regard de l'historien, il déconstruit les idées reçues et éclaire les transformations de la nation française. Un essai pionnier qui demeure une référence indispensable pour comprendre les débats contemporains sur l'immigration et l'identité. "? Un texte stimulant qui invite à repenser sérieu­sement la nationalité. ? " Le Canard enchaîné "? Un petit essai plein de verve. ? " André Burguière, Le Nouvel ObservateurHervé Le Brasdémographe, est l'un des plus grands spécialistes français en histoire sociale.

Par Bras herve Le
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Bras herve Le

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le sol et le sang - Rhétoriques de l'invasion par Bras herve Le

Commenter ce livre

 

Le sol et le sang - Rhétoriques de l'invasion

Bras herve Le

Paru le 18/09/2026

176 pages

Editions de l’Aube

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782815974387
9782815974387
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.