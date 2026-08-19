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#Roman francophone

La méthode

David Djaïz

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"Le ministre de l'Intérieur est heureux de constater que tout le monde s'entend : la capitale doit être débarrassée des chiens errants. Sur la nécessité d'agir, il n'y a pas l'ombre d'un désaccord. La question qui les divise est celle de la méthode". Constantinople, 1910. Le médecin français Paul Remlinger, formé au laboratoire de Louis Pasteur à Paris, dirige l'institut antirabique de la ville. Quand le directeur du Département municipal de l'hygiène publique lui propose de participer à un projet de "décanisation" , soit l'extermination de cent mille chiens, il y voit, malgré ses réticences éthiques, l'occasion d'apporter sa contribution à la recherche médicale et au progrès. Mais à quel prix ? Dans ce premier roman saisissant, David Djaïz raconte un événement méconnu de l'Histoire, qui fut le laboratoire des pires drames du xxe siècle.

Par David Djaïz
Chez Stock

|

Auteur

David Djaïz

Editeur

Stock

Genre

Littérature française

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La méthode

David Djaïz

Paru le 19/08/2026

240 pages

Stock

20,50 €

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