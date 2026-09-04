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L'éternel retour du fascisme

Rob Riemen

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Selon Rob Riemen, le fascisme ne disparaît jamais tout à fait. Il renaît lorsque le ressentiment l'emporte sur la raison et que les démocraties perdent confiance en leurs propres valeurs. S'appuyant sur la pensée de Camus, Thomas Mann ou Adorno, l'intellectuel néerlandais montre que le fascisme est moins une doctrine politique qu'une tentation permanente de nos sociétés. "? L'immense culture de Rob Riemen, sa défense sans faille des idéaux humanistes et l'agilité de sa plume font de ses essais de précieux guides pour s'orienter au milieu des problèmes politiques et culturels du monde dans lequel nous vivons. ? " Mario Vargas Llosa, Prix Nobel de littérature "? Court traité, modèle de rigueur et d'élégance. ? " Le Monde "? Une clarté lumineuse. ? " L'Express "? Un appel humaniste retentissant. ? " Publishers WeeklyRob Riemenest un essayiste néerlandais, président de l'institut Nexus et auteur de plusieurs ouvrages traduits dans plus de vingt langues.

Par Rob Riemen
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Rob Riemen

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie

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L'éternel retour du fascisme

Rob Riemen trad. Mireille Cohendy

Paru le 18/09/2026

88 pages

Editions de l’Aube

9,00 €

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