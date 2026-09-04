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La révolution que l'on attendait est arrivée

Jean Viard

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Télétravail, livraisons à domicile, départs vers les petites villes, urgence climatique, nouveaux rapports au travail et aux institutions... La pandémie n'a pas seulement bouleversé nos habitudes ? : elle a accéléré une profonde transformation de la société. A rebours des discours catastrophistes, Jean Viard montre comment cette crise a révélé l'émergence d'un nouveau monde, plus numérique, plus écologique et plus ancré dans les territoires. Et si la révolution que nous attendions était déjà en marche ?? Une réflexion stimulante et accessible sur les mutations qui redessinent notre quotidien et l'avenir de nos sociétés. "? Cette ode à une forme de relocalisation écologique et connectée ouvre des domaines d'investigation intéressants, notamment dans le champ social. ? " Françoise Fressoz, Le MondeJean Viardest sociologue, directeur de recherche associé au Cevipof-CNRS.

Par Jean Viard
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Jean Viard

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie

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La révolution que l'on attendait est arrivée

Jean Viard

Paru le 18/09/2026

256 pages

Editions de l’Aube

12,00 €

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