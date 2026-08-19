Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Minotaure

Boris Bergmann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Etre l'indésiré, né hors du désir du père, voilà mon acte de naissance. J'y réponds par un désir extrême, une surenchère d'histoires vécues... ou racontées. Après tout, le Minotaure est un Forçat du sentiment. Forcé d'aimer tous ceux qu'il rencontre. Avant de les dévorer". Boris Bergmann est né à Paris en 1992. Il est l'auteur de cinq romans dont Nage Libre (prix de la Vocation 2018) et Les Corps insurgés (Prix Fénéon 2020). Il a été pensionnaire de la Villa Medicis et de la Villa Kujoyama. Il a organisé des expositions en France et à l'étranger (autour de l'oeuvre de René Daumal, notamment) et collabore en tant qu'éditeur associé à la revue d'art et de littérature Magma. Minotaure est son premier roman autobiographique.

Par Boris Bergmann
Chez Albin Michel

|

Auteur

Boris Bergmann

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Minotaure par Boris Bergmann

Commenter ce livre

 

Minotaure

Boris Bergmann

Paru le 19/08/2026

256 pages

Albin Michel

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226511874
9782226511874
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.