"Etre l'indésiré, né hors du désir du père, voilà mon acte de naissance. J'y réponds par un désir extrême, une surenchère d'histoires vécues... ou racontées. Après tout, le Minotaure est un Forçat du sentiment. Forcé d'aimer tous ceux qu'il rencontre. Avant de les dévorer". Boris Bergmann est né à Paris en 1992. Il est l'auteur de cinq romans dont Nage Libre (prix de la Vocation 2018) et Les Corps insurgés (Prix Fénéon 2020). Il a été pensionnaire de la Villa Medicis et de la Villa Kujoyama. Il a organisé des expositions en France et à l'étranger (autour de l'oeuvre de René Daumal, notamment) et collabore en tant qu'éditeur associé à la revue d'art et de littérature Magma. Minotaure est son premier roman autobiographique.