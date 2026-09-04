L'école des petits monstres - Tome 5 - La part d’ombre

Enfin, Boloss va avoir l'occasion de révéler sa part d'ombre ! Invité chez les parents de Véloss, Boloss a peur de faire mauvaise impression. Il décide d'emprunter la combinaison de l'Ombre, un collègue de son père dont le boulot est de révéler la face sombre des humains. Une fois enfilée, la combinaison fait son boulot au-delà de tout espoir. Boloss devient le meilleur élève de la classe : il arrive en retard, il n'est pas poli, il ridiculise Féross en le faisant passer pour un bon élève... Il arrive même à en faire une victime dans la cour de récréation ! Mais arrivera-t-il à faire illusion le soir même chez les parents de Véloss ? A travers quatre histoires courtes, on constate que la vie n'est pas toujours facile pour Boloss... qui voudrait bien, de temps en temps, être un petit monstre comme un autre. Une série jeunesse, bourrée de monstres, qui fait réfléchir par rapport aux valeurs de notre société avec une vraie réflexion sur la différence et l'acceptation de celle-ci.