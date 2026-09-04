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Après Arthur - Tome 1 - Le trône et l'épée

Olivier Legrand, Alex Sierra

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Le roi Arthur est mort. Et avec lui, le rêve d'un royaume uni. Livrée aux complots, aux guerres et aux ambitions rivales, l'île de Bretagne sombre dans le chaos. Dans cet âge crépusculaire, quelques figures de l'ancienne légende refusent de laisser l'héritage du roi s'effacer. Convaincus que la bataille n'est pas terminée... Morgane, Guenièvre, la Dame du Lac, les fils du traître Mordred, sire Bedwyr, fidèle chevalier de la Table Ronde... chacun cherche sa place dans un monde en ruines. Bientôt, Excalibur, l'épée sacrée d'Arthur, devient l'enjeu d'une lutte sans merci : qui sera digne de la porter et de succéder au roi défunt ? Une fresque épique et sombre, dans la veine de Game of Thrones, où la chevalerie vacille entre lumière et ténèbres. Intrigues, batailles et magie ancestrale : bienvenue dans la suite oubliée de la légende arthurienne.

Par Olivier Legrand, Alex Sierra
Chez Le Lombard

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Auteur

Olivier Legrand, Alex Sierra

Editeur

Le Lombard

Genre

Fantasy

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Après Arthur - Tome 1 - Le trône et l'épée

Olivier Legrand, Alex Sierra

Paru le 04/09/2026

80 pages

Le Lombard

17,95 €

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Scannez le code barre 9782808216326
9782808216326
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