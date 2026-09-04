Après Arthur - Tome 1 - Le trône et l'épée

Le roi Arthur est mort. Et avec lui, le rêve d'un royaume uni. Livrée aux complots, aux guerres et aux ambitions rivales, l'île de Bretagne sombre dans le chaos. Dans cet âge crépusculaire, quelques figures de l'ancienne légende refusent de laisser l'héritage du roi s'effacer. Convaincus que la bataille n'est pas terminée... Morgane, Guenièvre, la Dame du Lac, les fils du traître Mordred, sire Bedwyr, fidèle chevalier de la Table Ronde... chacun cherche sa place dans un monde en ruines. Bientôt, Excalibur, l'épée sacrée d'Arthur, devient l'enjeu d'une lutte sans merci : qui sera digne de la porter et de succéder au roi défunt ? Une fresque épique et sombre, dans la veine de Game of Thrones, où la chevalerie vacille entre lumière et ténèbres. Intrigues, batailles et magie ancestrale : bienvenue dans la suite oubliée de la légende arthurienne.