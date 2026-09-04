Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Comores-Mayotte

Pierre Caminade

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre analyse les deux événements qui ont scellé le sort de Mayotte : son arrachement en 1975 au reste de l'archipel des Comores au mépris du droit international, puis sa progressive départementalisation. Depuis lors et encore aujourd'hui, les Comoriens sont considérés comme des étrangers sur le sol de Mayotte. L'auteur retrace les motivations de l'Etat français dans cette scission forcée et nous rappelle que la France est loin d'être sortie de son statut de puissance coloniale. L'île de Mayotte se trouve ainsi au carrefour des problématiques de la politique africaine de la France et de sa politique outremarine. Pierre Caminade propose un examen de ce processus de "domtomisation" et de ses conséquences sur l'ensemble de l'archipel. Vingt ans après sa première publication et entièrement revisée, cette actualisation est historiquement indispensable pour qui souhaite comprendre les dynamiques de mépris colonial et d'impérialisme encore à l'oeuvre dans les révoltes qui secouent régulièrement Mayotte contre l'Etat français, mais aussi dans d'autres outre

Par Pierre Caminade
Chez Agone

| 1 Partages

Auteur

Pierre Caminade

Editeur

Agone

Genre

Histoire des DOM-TOM

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comores-Mayotte par Pierre Caminade

Commenter ce livre

 

Comores-Mayotte

Pierre Caminade

Paru le 04/09/2026

256 pages

Agone

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782748906288
9782748906288
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.