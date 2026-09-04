Comores-Mayotte

Ce livre analyse les deux événements qui ont scellé le sort de Mayotte : son arrachement en 1975 au reste de l'archipel des Comores au mépris du droit international, puis sa progressive départementalisation. Depuis lors et encore aujourd'hui, les Comoriens sont considérés comme des étrangers sur le sol de Mayotte. L'auteur retrace les motivations de l'Etat français dans cette scission forcée et nous rappelle que la France est loin d'être sortie de son statut de puissance coloniale. L'île de Mayotte se trouve ainsi au carrefour des problématiques de la politique africaine de la France et de sa politique outremarine. Pierre Caminade propose un examen de ce processus de "domtomisation" et de ses conséquences sur l'ensemble de l'archipel. Vingt ans après sa première publication et entièrement revisée, cette actualisation est historiquement indispensable pour qui souhaite comprendre les dynamiques de mépris colonial et d'impérialisme encore à l'oeuvre dans les révoltes qui secouent régulièrement Mayotte contre l'Etat français, mais aussi dans d'autres outre