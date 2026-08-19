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Physique PCSI-PTSI

Anne-Emmanuelle Badel, Emmanuel Angot

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LES METHODES - Classées par thèmes du programme, 183 méthodes vous sont expliquées par étapes. - Chaque méthode renvoie à plusieurs exercices d'application. LES EXERCICES - Les exercices d'application, au nombre de 413, sont triés par difficulté. - Ils couvrent l'intégralité du programme de PCSI-PTSI. - Des indications "pour bien démarrer" vous donnent un coup de pouce si vous avez du mal à résoudre un exercice. - Tous les exercices sont corrigés, avec une rédaction complète.

Par Anne-Emmanuelle Badel, Emmanuel Angot
Chez Dunod

|

Auteur

Anne-Emmanuelle Badel, Emmanuel Angot

Editeur

Dunod

Genre

Physique Prépas

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Physique PCSI-PTSI

Anne-Emmanuelle Badel, Emmanuel Angot

Paru le 26/08/2026

832 pages

Dunod

29,90 €

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