Physique PCSI-PTSI

LES METHODES - Classées par thèmes du programme, 183 méthodes vous sont expliquées par étapes. - Chaque méthode renvoie à plusieurs exercices d'application. LES EXERCICES - Les exercices d'application, au nombre de 413, sont triés par difficulté. - Ils couvrent l'intégralité du programme de PCSI-PTSI. - Des indications "pour bien démarrer" vous donnent un coup de pouce si vous avez du mal à résoudre un exercice. - Tous les exercices sont corrigés, avec une rédaction complète.