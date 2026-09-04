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Guide Delachaux du pisteur débutant

Szabolcs Kókay

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Comment un pisteur interprète-t-il des traces ? Comment en tire-t-il le maximum de renseignements ? Comment ces traces se forment et se déforment-elles ? Quels comportements se devinent à travers les nombreux indices laissés sur leur passage par les animaux ? Avec ce petit guide, interprétez les scènes de la vie animale. Après un stage d'initiation aux côtés du chien - l'animal qui laisse le plus de traces dans la campagne -, découvrez quelques aspects des moeurs de sept mammifères sauvages, comme le lièvre, le blaireau ou le chevreuil. Comparez ensuite ces traces aux principaux animaux domestiques du dernier chapitre, pour éviter les confusions ! ¦ Un guide pratique et accessible, pour découvrir de manière ludique la vie sauvage près de chez soi. ¦ Une iconographie riche : pour chaque espèce, environ 15 photographies des indices et empreintes pour une identification rapide, mais aussi des dessins de l'animal dans son milieu naturel. ¦ Un ouvrage qui animera facilement les sorties en famille, à la campagne ou en forêt. Vincent Albouy est entomologiste, membre d'associations de protection des insectes et de la nature. Il a publié de nombreux ouvrages chez Delachaux et Niestlé, dont Reconnaître facilement les insectes (2024), Insectes en bord de chemin (2019), Sur les traces des petites bêtes (2018) ou le Guide des curieux de nature (2017). Szabolcs Kókay est illustrateur naturaliste. Il a participé à l'édition de nombreux ouvrages chez Delachaux et Niestlé, tel Les oiseaux de mer et de rivage par la couleur (2021).

Par Szabolcs Kókay
Chez Delachaux et Niestlé

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Auteur

Szabolcs Kókay

Editeur

Delachaux et Niestlé

Genre

Nature

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Guide Delachaux du pisteur débutant

Szabolcs Kókay

Paru le 04/09/2026

96 pages

Delachaux et Niestlé

14,95 €

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