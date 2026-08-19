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Mieux vivre avec une phobie d'impulsion

Edith Rosset

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Vous craignez de provoquer un accident volontairement ? de faire exprès de contaminer une personne ? de commettre un crime... ou bien d'autres actes horribles ? Ces scénarios catastrophes et agressifs envahissent votre mental. Vous tentez en vain de les arrêter par des interprétations sans fin, en évitant certaines situations, par des auto-accusations, à travers des gestes répétitifs, ou en luttant contre vos croyances. Mais cela ne s'avère pas efficace, voire aggrave votre mal-être. Et les messages intrusifs provoquent souvent une détresse honteuse, de l'épuisement, un sentiment d'impuissance. Si vous vous êtes reconnu(e), ou si vous avez identifié l'un de vos proches, ce programme thérapeutique vous propose des outils et des exercices pratiques issus des thérapies comportementales de troisième vague : la thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT) reconnue pour son approche humaniste et son efficacité validée scientifiquement. Cette 2e édition apportera aux professionnels de la santé mentale un manuel abordable et utile afin de soigner cette phobie encore considérée comme tabou. La 4e partie, consacrée aux proches-aidants, sera également l'occasion pour votre entourage de mieux vous aider.

Par Edith Rosset
Chez Dunod

|

Auteur

Edith Rosset

Editeur

Dunod

Genre

Autres troubles du comportemen

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Mieux vivre avec une phobie d'impulsion

Edith Rosset

Paru le 19/08/2026

208 pages

Dunod

24,90 €

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Scannez le code barre 9782100885893
9782100885893
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