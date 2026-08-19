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#Essais

Histoires fausses pour de vrai

Collectif, Elise Nottet-Chedeville

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Une silhouette chancelant sur le rebord d'un toit est-elle un ange ? Un journaliste peu scrupuleux mérite-t-il d'être récompensé ? Un tableau à l'apparence changeante est-il le fait d'un génie ou d'un imposteur ? L'illusion est souvent séduisante, surtout quand la vérité dérange... Osez plonger dans ces onze nouvelles où la fiction révèle ce qui nous entoure, et où le faux fait plus vrai que jamais. Conçu pour le thème BTS "Le vrai du faux" au programme de la session 2027, ce recueil de nouvelles vous permettra de composer un brillant essai ! 11 NOUVELLES CONTEXTUALISEES - Présentation thématique - Notes pour aider la lecture DES GRANDS NOMS DE LA LITTERATURE CONTEMPORAINE - Eric-Emmanuel Schmitt - Vincent Delecroix - Didier Daeninckx - Ray Bradbury - Philippe Delerm - Gaël Octavia - Dino Buzzati - Hans Christian Andersen - Jorge Luis Borges - Andrée Chedid CONTENU MULTIMEDIA.

Par Collectif, Elise Nottet-Chedeville
Chez Flammarion

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Auteur

Collectif, Elise Nottet-Chedeville

Editeur

Flammarion

Genre

Français

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Histoires fausses pour de vrai

Collectif, Elise Nottet-Chedeville

Paru le 19/08/2026

128 pages

Flammarion

5,50 €

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