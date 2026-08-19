Histoires fausses pour de vrai

Une silhouette chancelant sur le rebord d'un toit est-elle un ange ? Un journaliste peu scrupuleux mérite-t-il d'être récompensé ? Un tableau à l'apparence changeante est-il le fait d'un génie ou d'un imposteur ? L'illusion est souvent séduisante, surtout quand la vérité dérange... Osez plonger dans ces onze nouvelles où la fiction révèle ce qui nous entoure, et où le faux fait plus vrai que jamais. Conçu pour le thème BTS "Le vrai du faux" au programme de la session 2027, ce recueil de nouvelles vous permettra de composer un brillant essai ! 11 NOUVELLES CONTEXTUALISEES - Présentation thématique - Notes pour aider la lecture DES GRANDS NOMS DE LA LITTERATURE CONTEMPORAINE - Eric-Emmanuel Schmitt - Vincent Delecroix - Didier Daeninckx - Ray Bradbury - Philippe Delerm - Gaël Octavia - Dino Buzzati - Hans Christian Andersen - Jorge Luis Borges - Andrée Chedid CONTENU MULTIMEDIA.