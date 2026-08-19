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#Roman francophone

Contes inuit de la banquise

Jacques Pasquet

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Dans le Grand Nord canadien, entre le ciel, la mer et la banquise, la nature est aussi fascinante que dangereuse. La vie quotidienne des Inuit, ces habitants de l'Arctique, n'a rien à voir avec la nôtre. Alors, plongez dans leur monde en vous laissant bercer par la voix chaleureuse de votre guide : vingt-quatre mythes vous attendent. A mi-chemin entre réel et surnaturel, ils donneront un sens à ce monde enneigé et illumineront la longue nuit polaire. S'APPROPRIER LA LECTURE - Premières impressions - Expression orale et écrite - Passer du réel au merveilleux COMPRENDRE L'OUVRE - Entretien avec Jacques Pasquet - Les récits des origines - Culture, nature, religion - Avez-vous bien lu ? - Identifier la morale d'un conte - Les mots de l'oeuvre : la langue inuit et le québécois CONTENU MULTIMEDIA - Découvrez l'art inuit - Les traditions aujourd'hui.

Par Jacques Pasquet
Chez Flammarion

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Auteur

Jacques Pasquet

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

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Contes inuit de la banquise

Jacques Pasquet

Paru le 19/08/2026

160 pages

Flammarion

4,90 €

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