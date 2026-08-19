Contes inuit de la banquise

Dans le Grand Nord canadien, entre le ciel, la mer et la banquise, la nature est aussi fascinante que dangereuse. La vie quotidienne des Inuit, ces habitants de l'Arctique, n'a rien à voir avec la nôtre. Alors, plongez dans leur monde en vous laissant bercer par la voix chaleureuse de votre guide : vingt-quatre mythes vous attendent. A mi-chemin entre réel et surnaturel, ils donneront un sens à ce monde enneigé et illumineront la longue nuit polaire. S'APPROPRIER LA LECTURE - Premières impressions - Expression orale et écrite - Passer du réel au merveilleux COMPRENDRE L'OUVRE - Entretien avec Jacques Pasquet - Les récits des origines - Culture, nature, religion - Avez-vous bien lu ? - Identifier la morale d'un conte - Les mots de l'oeuvre : la langue inuit et le québécois CONTENU MULTIMEDIA - Découvrez l'art inuit - Les traditions aujourd'hui.