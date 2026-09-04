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Toutes les notes du monde

Lylian, Rosalia Armenteros

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Melody doit sauver le monde. Elle est la seule à pouvoir opposer sa musique, celle de l'harmonie et de l'équilibre, à la terrible Zyla, qui envoûte les populations avec ses notes diaboliques afin de se nourrir de la tristesse et du malheur. Si Melody peut changer d'âge et d'apparence pour accomplir sa mission, passer de 11 à 20 ans grâce au médaillon magique, elle est toujours une petite fille pour ses parents. Une petite fille consignée dans sa chambre pour avoir menti. Sa vie familiale semble tellement éloignée de sa quête... Et pourtant, les parents de Melody vont également subir la force maléfique de Zyla : leurs yeux devenus rouges et leur attitude soudain menaçante ne font aucun doute ! Melody ne maîtrise pas encore complètement son mélodica et ne peut que créer une prison musicale pour les immobiliser le temps qu'elle rejoigne Anna, la dernière sorcière capable de l'aider et de lui indiquer la seule solution qui s'offre à elle : ne pas cesser de jouer, que tout son corps, son esprit soit musique. Anna lui offre pour cela une armure musicale, une combinaison d'instruments à vent réalisée en terre cuite. Il lui reste encore à attirer Zyla pour pouvoir l'affronter dans un ultime combat... Lylian et Rosalia Armenteros nous offrent un final exceptionnel avec ce dernier tome de Melody ! Dans l'esprit des magical girls, la baguette traditionnelle de la sorcière prend ici la forme d'un instrument de musique. Et Melody, à mi-chemin entre l'enfance et l'âge adulte, entre le monde des vivants et celui des morts, nous entraîne dans une quête fantastique inoubliable.

Par Lylian, Rosalia Armenteros
Chez Dargaud

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Auteur

Lylian, Rosalia Armenteros

Editeur

Dargaud

Genre

Fantastique

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Toutes les notes du monde

Lylian, Rosalia Armenteros

Paru le 04/09/2026

48 pages

Dargaud

11,95 €

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