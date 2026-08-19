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#Roman francophone

Zones à défendre

Bénédicte Dupré la Tour, La tour bénédicte Dupré

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Après cinq années à l'étranger, Clémence, la trentaine, revient en France. Elle doit piloter la création d'un centre de stockage de déchets dans le village de Saint-Romain. Ce village, elle le connaît bien, malheureusement : c'est celui où vit sa mère, Sylvie, tombée dans le complotisme au moment du Covid. Son frère, Tristan, poète anarchiste, gravite lui aussi dans les marges. Tiraillée entre sa loyauté familiale et sa fidélité à l'entreprise, Clémence devra amadouer Sylvie, rétive à l'idée de convertir quelques arpents de forêt en champ d'ordures, et parer aux incessantes critiques de son frère. Ce trio familial est à l'image d'une société fragmentée où les discours s'affrontent en archipels irréconciliables. Que reste-t-il alors d'une vérité commune ? Porté par une écriture jouissive, Zones à défendre raconte l'ironie d'un monde désenchanté, mais aussi la poésie des utopies réalisées. Ce roman explore la bataille des récits - complotistes, politiques, intimes - et fait le pari que, en s'assumant comme fiction, la littérature peut encore dire vrai.

Par Bénédicte Dupré la Tour, La tour bénédicte Dupré
Chez Flammarion

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Auteur

Bénédicte Dupré la Tour, La tour bénédicte Dupré

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

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Zones à défendre

Bénédicte Dupré la Tour, La tour bénédicte Dupré

Paru le 19/08/2026

368 pages

Flammarion

21,50 €

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