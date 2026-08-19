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#Roman francophone

La Chanson de Roland

Patrice Kleff

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En 778, à Roncevaux, l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne, conduite par son neveu le comte Roland, tombe dans une terrible embuscade. Près de trois siècles plus tard, à l'époque de la première croisade, cette déroute militaire devient le prétexte à la plus fameuse des chansons de geste : Charlemagne, le roi chrétien, combat les Sarrasins musulmans et venge la mort de Roland. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Aux sources de La Chanson de Roland - Epopée et chanson de geste - Mythe et réalité historique - Islam et christianisme - Chronologie - Lexique du vocabulaire médiéval TOUT POUR APPROFONDIR - Jeux pour s'approprier l'oeuvre - Questions sur l'oeuvre - Initiation à l'ancien français - Les valeurs de l'épopée.

Par Patrice Kleff
Chez Flammarion

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Auteur

Patrice Kleff

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

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La Chanson de Roland

Patrice Kleff trad. Jean Dufournet

Paru le 19/08/2026

160 pages

Flammarion

3,20 €

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Scannez le code barre 9782080479327
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