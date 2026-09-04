Vous ne connaissez pas encore les matous filous ? ! Un gang de huit chats jaunes qui nous arrive tout droit du Japon. Des chats espiègles, attachants et prêts à tout quand quelque chose leur fait envie... ! Les sushis, les avions, le pain, les glaces, pourquoi résister quand tout cela à l'air si beau, si bon... ! Des aventures toujours gourmandes qui nous entraînent de bêtises en bêtises, de surprises en surprises, d'idée de génie en idée de génie, avec une fin toujours surprenante et explosive qui réjouit enfants et adultes ! "Les Matous filous et le riz au curry" est le septième opus de la série des Matous filous dont le succès n'est plus à faire au Japon, déjà 12 titres là-bas et plus de 3, 5 millions d'exemplaires vendus !! En France, c'est 16 000 exemplaires vendus et de la presse à foison, radio, télé et journaux ! Alors s'ils ne vous ont pas encore conquis, n'hésitez plus à les découvrir. "Huit matous filous observent avec envie le riz au curry de Maître Chien... Miow ça a l'air bon, miaou on veut du riz au curry". Une aventure désopilante qui ne manque pas de piquant dans laquelle les matous filous s'improvisent encore une fois cuisinier ! Mais cette fois-ci, l'odeur alléchante du curry réveillera le TIGRE de la montagne ! A votre avis, quelle sera la fin explosive de ce volume ?