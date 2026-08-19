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#Roman francophone

La Vénus d'Ille

Prosper Mérimée

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En déracinant un olivier, M. de Peyrehorade fait une découverte surprenante : sous la terre gît une statue en bronze de Vénus, dont l'expression est aussi belle qu'inquiétante. Cette découverte est annonciatrice d'événements mystérieux, où plane l'ambivalence d'une Vénus à la fois symbole d'amour et de rage vengeresse. C'est pourtant sous le patronage de cette étrange idole que le vieil antiquaire place le mariage de son fils... TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte culturel et littéraire - Genre de l'oeuvre - Pour mieux interpréter - Personnages et structure - Chronologie et carte mentale TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Le vocabulaire du fantastique - Lectures guidées - Arts et médias - Entraînement au brevet GROUPEMENT DE TEXTES - La femme, muse du fantastique.

Par Prosper Mérimée
Chez Flammarion

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Auteur

Prosper Mérimée

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

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La Vénus d'Ille

Prosper Mérimée

Paru le 19/08/2026

128 pages

Flammarion

3,50 €

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