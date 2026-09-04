La Reine des Brisants

Elliot Howell est une étoile montante dans le milieu artistique de Seafall. Il mène une carrière prometteuse en tant que portraitiste, a de bons amis et une mécène fabuleusement riche. La reine Nyx règne sur la cour de Gentry au Valwode, le pays magique situé entre le monde des mortels et Bana, le royaume des os où vivent les gobelins. Elle est puissante, belle et d'une sagesse inimaginable, mais elle n'a pas d'héritier pour porter la couronne de bois lorsqu'elle ne sera plus là. Elliot et Nyx se rencontrent à Breaker House, un bâtiment ancré dans les trois mondes. Pour Elliot, c'est le coup de foudre. Pour Nyx aussi, mais cela signifierait renoncer à sa couronne, à son pays et à sa vie éternelle. Mais certaines choses valent n'importe quel prix.