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#Essais

Théâtre complet

Sophocle

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Sophocle a renouvelé les sujets tragiques en proposant un équilibre inédit entre la fatalité et la volonté. Le trait commun aux sept pièces qui nous sont parvenues est, en effet, le développement donné à l'étude des caractères. Complexes, changeants, soumis à leurs passions, les personnages sont la plupart du temps les ressorts du mouvement dramatique. Isolé par destination, le héros n'est jamais essentiellement solitaire. Il demeure justiciable de la commune mesure. Ce volume contient : Ajax - Antigone - Electre - Odipe roi - Les Trachiniennes - Philoctète - Odipe à Colone - Les Limiers.

Par Sophocle
Chez Flammarion

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Auteur

Sophocle

Editeur

Flammarion

Genre

Antiquité - Essai

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Théâtre complet

Sophocle

Paru le 19/08/2026

384 pages

Flammarion

9,70 €

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Scannez le code barre 9782080168511
9782080168511
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