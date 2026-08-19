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#Roman francophone

La Tempête

William Shakespeare

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Représentée le 1er novembre 1611 devant la cour du roi Jacques Ier, La Tempête est une des dernières pièces de Shakespeare. Dans cette histoire d'amour et de pardon, les choses ne sont jamais ce qu'elles semblent être. Cette île est aussi mystérieuse que les personnages qui l'habitent : le magicien Prospéro, sa fille Miranda, l'esclave Caliban, ou encore Ariel, l'esprit des airs. Le bonheur de cette traduction d'Eric Sarner est d'en avoir retranscrit la richesse poétique, l'enchantement et l'humour. C'est le langage haletant ici qui l'emporte. Sans cesse le rythme déborde le sens, faisant de La Tempête une bourrasque heureuse et imprévisible.

Par William Shakespeare
Chez Flammarion

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Auteur

William Shakespeare

Editeur

Flammarion

Genre

Théâtre - Pièces

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La Tempête

William Shakespeare trad. Pierre Leyris

Paru le 19/08/2026

304 pages

Flammarion

8,40 €

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