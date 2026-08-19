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Protagoras

Platon

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Cédant à la demande du jeune Hippocrate, Socrate vient interrompre un meeting de sophistes et demande à voir le plus célèbre et le plus brillant d'entre eux, Protagoras. La question mise à l'ordre du jour est : la vertu peut-elle s'enseigner ? Faute d'avoir préalablement défini la vertu, la réponse à cette question demeurera jusqu'au bout incertaine. Mais le face-à-face entre le philosophe et le sophiste acquiert vite une intensité dramatique rarement égalée dans l'oeuvre de Platon. Les pièges se multiplient et le lecteur ne sort pas épargné de cette succession inattendue d'épreuves.

Par Platon
Chez Flammarion

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Auteur

Platon

Editeur

Flammarion

Genre

Platon

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Protagoras

Platon trad. Frédérique Ildefonse

Paru le 19/08/2026

272 pages

Flammarion

6,90 €

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