Le Grimoire des Ensorceleuses (Les Ensorceleuses 2, au cinéma le 9 septembre)

LE ROMAN CULTE QUI A INSPIRE LE FILM LES ENSORCELEUSES 2, AVEC SANDRA BULLOCK ET NICOLE KIDMAN ! CHEZ LES OWENS, L'AMOUR A TOUJOURS ETE LE PLUS PUISSANT DES SORTILEGES, MAIS AUSSI LE PLUS DANGEREUX. Depuis plus de trois cents ans, chaque femme Owens sait qu'aimer peut coûter la vie. Lorsqu'un jeune homme est condamné par la malédiction qui poursuit leur famille depuis des générations, Sally et Gillian comprennent qu'elles n'ont plus le choix. Pour sauver celui que Kylie, la fille de Sally, aime, les deux soeurs devront renouer avec une magie qu'elles pensaient avoir laissée derrière elles et remonter jusqu'aux origines de leur lignée. Mais les secrets ont toujours un prix. Et pour briser le cycle qui les hante depuis des siècles, elles devront décider jusqu'où elles sont prêtes à aller... et ce qu'elles accepteront de sacrifier. Née à New York en 1952, Alice Hoffman est l'autrice de plus de trente romans, dont la saga Practical Magic. Adapté au cinéma en 1999 sous le titre Les Ensorceleuses, avec Sandra Bullock et Nicole Kidman, le roman est devenu un classique incontournable de la pop culture. Les Ensorceleuses 2, inspiré du Grimoire des ensorceleuses, sort au cinéma en septembre 2026 avec les mêmes actrices.