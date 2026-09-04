Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Le Grimoire des Ensorceleuses (Les Ensorceleuses 2, au cinéma le 9 septembre)

Alice Hoffman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
LE ROMAN CULTE QUI A INSPIRE LE FILM LES ENSORCELEUSES 2, AVEC SANDRA BULLOCK ET NICOLE KIDMAN ! CHEZ LES OWENS, L'AMOUR A TOUJOURS ETE LE PLUS PUISSANT DES SORTILEGES, MAIS AUSSI LE PLUS DANGEREUX. Depuis plus de trois cents ans, chaque femme Owens sait qu'aimer peut coûter la vie. Lorsqu'un jeune homme est condamné par la malédiction qui poursuit leur famille depuis des générations, Sally et Gillian comprennent qu'elles n'ont plus le choix. Pour sauver celui que Kylie, la fille de Sally, aime, les deux soeurs devront renouer avec une magie qu'elles pensaient avoir laissée derrière elles et remonter jusqu'aux origines de leur lignée. Mais les secrets ont toujours un prix. Et pour briser le cycle qui les hante depuis des siècles, elles devront décider jusqu'où elles sont prêtes à aller... et ce qu'elles accepteront de sacrifier. Née à New York en 1952, Alice Hoffman est l'autrice de plus de trente romans, dont la saga Practical Magic. Adapté au cinéma en 1999 sous le titre Les Ensorceleuses, avec Sandra Bullock et Nicole Kidman, le roman est devenu un classique incontournable de la pop culture. Les Ensorceleuses 2, inspiré du Grimoire des ensorceleuses, sort au cinéma en septembre 2026 avec les mêmes actrices.

Par Alice Hoffman
Chez Verso

|

Auteur

Alice Hoffman

Editeur

Verso

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Grimoire des Ensorceleuses (Les Ensorceleuses 2, au cinéma le 9 septembre) par Alice Hoffman

Commenter ce livre

 

Le Grimoire des Ensorceleuses (Les Ensorceleuses 2, au cinéma le 9 septembre)

Alice Hoffman trad. Roy fabien Le

Paru le 04/09/2026

496 pages

Verso

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386434563
9782386434563
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.