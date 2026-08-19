Un terrible rugissement s'éleva dans le ciel. Le jugement de Zeus avait été rendu. Dans six jours, le monde cesserait d'exister. Au coeur d'une arène, l'Amazone Pyrrha s'apprête à combattre le terrible cyclope sous les regards révoltés des jeunes princes Léonidas et Nérée, quand la colère des dieux s'abat sur Athènes. Aussitôt, les titans envahissent la terre, détruisant tout sur leur passage. Au milieu de ce chaos, les destins des trois adolescents vont se lier pour tenter d'atteindre le mont Olympe et sauver les humains de la foudre divine avant la fin du compte à rebours. Une fantasy mythologique en six jours chrono !