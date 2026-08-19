Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Apokalyps

Charles Mazarguil

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un terrible rugissement s'éleva dans le ciel. Le jugement de Zeus avait été rendu. Dans six jours, le monde cesserait d'exister. Au coeur d'une arène, l'Amazone Pyrrha s'apprête à combattre le terrible cyclope sous les regards révoltés des jeunes princes Léonidas et Nérée, quand la colère des dieux s'abat sur Athènes. Aussitôt, les titans envahissent la terre, détruisant tout sur leur passage. Au milieu de ce chaos, les destins des trois adolescents vont se lier pour tenter d'atteindre le mont Olympe et sauver les humains de la foudre divine avant la fin du compte à rebours. Une fantasy mythologique en six jours chrono !

Par Charles Mazarguil
Chez Flammarion

|

Auteur

Charles Mazarguil

Editeur

Flammarion

Genre

Castor Benjamin et cadet

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Apokalyps par Charles Mazarguil

Commenter ce livre

 

Apokalyps

Charles Mazarguil

Paru le 19/08/2026

216 pages

Flammarion

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080146359
9782080146359
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.