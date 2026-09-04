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De la démocratie en numérique

Virginie Rozière

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Serions-nous devenus à jamais des vassaux numériques ? Dans cet essai engagé, Virginie Rozière dresse un diagnostic sans complaisance de l'une des crises majeures de notre époque : la perte de souveraineté numérique de l'Europe. Dépendante des grandes plateformes étrangères, soumise à l'économie de l'attention, ou encore à la désinformation, l'Europe voit son rapport à la vérité et les fondements de la démocratie se fragiliser. L'autrice montre toutefois que des résistances existent : régulation européenne, initiatives industrielles ou citoyennes. S'inspirant de l'esprit fondateur de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, elle appelle à une nouvelle Communauté européenne du Code et des Algorithmes, fondée sur quatre piliers. L'enjeu dépasse ici la technologie : c'est la survie même des démocraties européennes qui est en jeu.

Par Virginie Rozière
Chez Editions Le Bord de l'eau

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Auteur

Virginie Rozière

Editeur

Editions Le Bord de l'eau

Genre

Géopolitique

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De la démocratie en numérique

Virginie Rozière

Paru le 04/09/2026

120 pages

Editions Le Bord de l'eau

10,00 €

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Scannez le code barre 9782385192952
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