De la démocratie en numérique

Serions-nous devenus à jamais des vassaux numériques ? Dans cet essai engagé, Virginie Rozière dresse un diagnostic sans complaisance de l'une des crises majeures de notre époque : la perte de souveraineté numérique de l'Europe. Dépendante des grandes plateformes étrangères, soumise à l'économie de l'attention, ou encore à la désinformation, l'Europe voit son rapport à la vérité et les fondements de la démocratie se fragiliser. L'autrice montre toutefois que des résistances existent : régulation européenne, initiatives industrielles ou citoyennes. S'inspirant de l'esprit fondateur de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, elle appelle à une nouvelle Communauté européenne du Code et des Algorithmes, fondée sur quatre piliers. L'enjeu dépasse ici la technologie : c'est la survie même des démocraties européennes qui est en jeu.