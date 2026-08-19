Royaumes magiques

Plongez dans un univers de fantaisie plein de douceur ! Balades enchantées, découvertes surprenantes, instants cozy sous les étoiles... Ces adorables petits compagnons vous embarquent dans leurs aventures magiques du quotidien. Choisissez vos couleurs, laissez parler votre imagination, et donnez vie à un monde 100 % cozy. 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNIS-TOI DE TES PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITE D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges