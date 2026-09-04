Extrême droite : le grand péril

A l'approche des prochaines échéances électorales françaises, qu'elles soient présidentielles ou législatives, Ugo Palheta, sociologue spécialiste de l'extrême droite, et Tommy, illustrateur à succès, allient leurs compétences et leur talent pour nous alerter sur les dangers d'une possible victoire du Rassemblement national. En 112 pages, ils reviennent sur l'histoire et les raisons de la progression de l'extrême droite en France, depuis la naissance du Front national jusqu'à sa transformation en Rassemblement national, de Jean-Marie Le Pen à Jordan Bardella. Ils décryptent, avec pédagogie et humour, le projet du RN, les caractéristiques et les motivations de son électorat, mais aussi la diversité de ses soutiens, de ses alliés et de ses réseaux, mettant en lumière les complicités de certaines élites économiques, politiques et médiatiques. Préface de l'historien Johann Chapoutot Biographie des auteurs et du préfacier Ugo Palheta est sociologue et maître de conférences à l'université de Lille. Il est déjà l'auteur de plusieurs essais sur l'extrême droite, dont Comment le fascisme gagne la France (La Découverte, 2025). Il est également codirecteur de la revue en ligne Contretemps et anime un podcast sur les extrêmes droites intitulé "? Minuit dans le siècle" . Tommy est dessinateur indépendant. Après des études de sciences politiques, il se tourne vers le dessin et l'illustration en direct. Il collabore avec plusieurs médias (Reporterre, Urbania, Médiacritiques, CQFD) et a déjà illustré plusieurs bandes dessinées, dont Géostratégix (avec Pascal Boniface, Dunod).