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Bollyfood

Jean-François Mallet

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Ce soir, on mange "indien" ! Il y a presque toujours un restaurant à proximité qui nous invite à voyager en Inde. Cette cuisine, portée par les migrations, s'est répandue dans tout l'océan Indien, mais aussi en Europe, en Amérique du Nord et aux Antilles, où elle s'est métissée pour s'adapter aux palais et aux produits locaux. Grand reporter et ancien chef de cuisine, Jean-Francois Mallet a voulu percer les secrets de cette gastronomie vibrante d'épices, de fruits et de légumes. D'un Little India à un autre, il s'est glissé dans les coulisses des jardins d'épices du Kerala, a suivi les dabbawallahs dans les rues de Mumbai, a déniché de petits plats inconnus dans les échoppes de Cochin, a participé à la récolte du thé au Sri Lanka... A Londres, Singapour, l'Ile Maurice ou Paris, il a gagné la confiance des communautés indiennes et a photographié des instants rares de ce grand voyage culinaire qui commence parfois à nos portes. Il en a rapporté 100 recettes délicieuses, épicées et faciles à préparer, qui nous plongent au coeur des marmites du sous-continent indien.

Par Jean-François Mallet
Chez Hachette

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Auteur

Jean-François Mallet

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine indienne

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Bollyfood

Jean-François Mallet

Paru le 19/08/2026

384 pages

Hachette

24,95 €

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