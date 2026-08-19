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Le cadeau

Edith Eger

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Se libérer de nos prisons intérieures pour retrouver la liberté et la joie. Et si nos véritables prisons étaient nos pensées et nos croyances limitantes ? Et si les clés pour s'en libérer se trouvaient en nous ? C'est le secret que nous révèle Edith Eger. Rescapée des camps et de la déportation, l'auteure a dédié sa vie à se reconstruire puis à aider les autres à dépasser leurs traumatismes. Basé sur plus de 40 ans d'analyse des mécanismes psychologiques de la souffrance dans ses aspects les plus extrêmes, ce livre apporte des outils concrets, universels et puissants de résilience et de guérison. Victimisation, évitement, autonégligence, secret, culpabilité et honte, chagrin, rigidité, rancoeur, peur paralysante, jugement, désespoir, difficulté à pardonner... Edith Eger nous livre les clés pour se libérer de nos 12 grandes prisons mentales à travers des histoires tirées de son expérience et de celles de ses patients, ainsi que des conseils pratiques pour ouvrir la porte au pardon et laisser le passé derrière soi.

Par Edith Eger
Chez Hachette

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Auteur

Edith Eger

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

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Le cadeau

Edith Eger

Paru le 19/08/2026

240 pages

Hachette

8,95 €

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Scannez le code barre 9782017290827
9782017290827
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