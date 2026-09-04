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#Bande dessinée jeunesse

Le Quartier

Héléna Suffrin

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La vie d'Aya bascule lorsqu'elle apprend que sa cité, Mont-Chauvet, va être détruite. A seulement 17 ans, elle se lance dans une véritable course contre la montre pour sauver son quartier. Porte-à-porte, squat et manifestation s'enchaînenttandis que les grues approchent des tours. Mais Aya parviendra-t-elle à unir les habitants à temps pour empêcher la démolition ? Héléna Suffrin, professeure d'histoire-géographie en REP, signe un premier roman engagé qui capture les tourments de l'adolescence face à un monde en mutation.

Par Héléna Suffrin
Chez Editions courtes et longues

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Auteur

Héléna Suffrin

Editeur

Editions courtes et longues

Genre

Romans, témoignages & Co

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Le Quartier

Héléna Suffrin

Paru le 18/09/2026

354 pages

Editions courtes et longues

17,90 €

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