Le Quartier

La vie d'Aya bascule lorsqu'elle apprend que sa cité, Mont-Chauvet, va être détruite. A seulement 17 ans, elle se lance dans une véritable course contre la montre pour sauver son quartier. Porte-à-porte, squat et manifestation s'enchaînenttandis que les grues approchent des tours. Mais Aya parviendra-t-elle à unir les habitants à temps pour empêcher la démolition ? Héléna Suffrin, professeure d'histoire-géographie en REP, signe un premier roman engagé qui capture les tourments de l'adolescence face à un monde en mutation.