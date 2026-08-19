Une belle-fille à croquer Tome 7

Abigaïl se questionne sur le comportement étrange de son mari, mais son attention est vite accaparée par l'arrivée de son frère, Kane, dans le royaume. Désireux de créer une alliance, ce dernier tente de s'attirer les faveurs de sa soeur en se montrant attentionné, espérant qu'elle plaide sa cause auprès du roi. Mais le masque tombe rapidement : après les flatteries viennent les reproches sur l'apparence d'AbigaÏl et ses kilos en trop, ravivant de douloureux souvenirs. Face à ces blessures, Abigaïl devra trouver la force de reprendre confiance en elle.