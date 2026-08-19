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Fairy Tail - 100 years quest Tome 22

Hiro Mashima, Atsuo Ueda

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La guilde de Fairy Tail a détruit trois des cinq lacrimas géants. Sur leur route, se dressent les membres de Fire & Flame, dragonisés et aux ordres d'Ignia. Une bataille féroce éclate à cinq contre cinq ! Pendant ce temps, la bande d'Oracion Sechs, qui obéit à Faris, met en grande difficulté les combattants d'Oracion Seis. Heureusement, Jubia, Elfman, Mirajane et Gajil leur prêtent main-forte. L'heure de la contre-attaque a sonné ! La véritable Fête du Roi dragon s'annonce chaotique. Et ce n'est pas terminé, car une nouvelle menace se profile à l'horizon...

Par Hiro Mashima, Atsuo Ueda
Chez Pika Edition

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Auteur

Hiro Mashima, Atsuo Ueda

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Fairy Tail - 100 years quest Tome 22

Hiro Mashima, Atsuo Ueda

Paru le 19/08/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043308383
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