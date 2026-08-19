Fairy Tail - 100 years quest Tome 22

La guilde de Fairy Tail a détruit trois des cinq lacrimas géants. Sur leur route, se dressent les membres de Fire & Flame, dragonisés et aux ordres d'Ignia. Une bataille féroce éclate à cinq contre cinq ! Pendant ce temps, la bande d'Oracion Sechs, qui obéit à Faris, met en grande difficulté les combattants d'Oracion Seis. Heureusement, Jubia, Elfman, Mirajane et Gajil leur prêtent main-forte. L'heure de la contre-attaque a sonné ! La véritable Fête du Roi dragon s'annonce chaotique. Et ce n'est pas terminé, car une nouvelle menace se profile à l'horizon...