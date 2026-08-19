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Air Gear Unlimited Tome 8

Oh ! Great

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La capture de Gabishi fait éclater les tensions entre Genesis et les Kogarasumaru. Un affrontement majeur se profile, prêt à bouleverser l'équilibre du monde de l'Air Treck. Pendant ce temps, Ikki poursuit son apprentissage auprès de Sora, l'ancien Roi du Vent, et se rapproche de Kururu, prodige du soutien harmonique. Mais alors que la tempête se prépare, Simca est violemment agressée... Que cache réellement cette attaque ? Le légendaire Oh ! great vous invite à prendre votre envol avec cette nouvelle édition de son manga culte AIR GEAR, aux bonus et à l'épilogue inédits !

Par Oh ! Great
Chez Pika Edition

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Auteur

Oh ! Great

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Air Gear Unlimited Tome 8

Oh ! Great trad. Anne Mallevay, Lola Vendries

Paru le 19/08/2026

386 pages

Pika Edition

10,90 €

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