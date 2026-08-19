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Beast King and Medicinal Herb Tome 7

Tatsukazu Konda, Asahi Sakano

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Un autre prétendant au titre de Roi des Bêtes se dresse sur leur chemin. Au coeur d'une forêt à l'atmosphère inquiétante, un individu apparaît devant Galon. Il s'agit de Kuzelli, son ancien allié dans l'armée du Roi des Démons, avec qui il s'était autrefois disputé le titre de Roi des Bêtes . Kuzelli a survécu pendant vingt ans, hanté par sa haine des humains et porté par le désir de voir le retour des démons... De plus, il ne semble pas tolérer la présence de Tina aux côtés de Galon...

Par Tatsukazu Konda, Asahi Sakano
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Tatsukazu Konda, Asahi Sakano

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

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Beast King and Medicinal Herb Tome 7

Tatsukazu Konda, Asahi Sakano trad. Rodolphe Gicquel

Paru le 19/08/2026

192 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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