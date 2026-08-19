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Les braises du Débordement

Timothée Leman

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Depuis qu'ils sont arrivés dans la ville magique de Bordeterre, Inès et Tristan ne se souviennent plus de leur vie passée, jusqu'à s'être oubliés l'un l'autre... Grâce à ses aptitudes hors du commun pour récolter le quartz, Inès a été propulsée au rang de cordiste par le très noble Philadelphe de Saint-Esprit. Tristan, lui, survit dans les bas-fonds de la ville avec l'aide d'une rebelle au grand coeur, Alma. Car la révolte gronde à Bordeterre. Et les chemins du frère et de la soeur pourraient bien finir par se recroiser...

Par Timothée Leman
Chez Sarbacane Editions

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Auteur

Timothée Leman

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Les braises du Débordement

Timothée Leman

Paru le 19/08/2026

112 pages

Sarbacane Editions

22,00 €

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