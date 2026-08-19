Les braises du Débordement

Depuis qu'ils sont arrivés dans la ville magique de Bordeterre, Inès et Tristan ne se souviennent plus de leur vie passée, jusqu'à s'être oubliés l'un l'autre... Grâce à ses aptitudes hors du commun pour récolter le quartz, Inès a été propulsée au rang de cordiste par le très noble Philadelphe de Saint-Esprit. Tristan, lui, survit dans les bas-fonds de la ville avec l'aide d'une rebelle au grand coeur, Alma. Car la révolte gronde à Bordeterre. Et les chemins du frère et de la soeur pourraient bien finir par se recroiser...