Pôle Sud, la folle conquête

Le pôle Sud est l'endroit le plus isolé au monde et sans aucun doute le plus inaccessible. Ce lieu a toujours fasciné les hommes au point d'en devenir un enjeu dans leur soif de découverte et d'aventure. En 1910, sous l'impulsion de l'Institut international de géographie, deux expéditions partirent à la conquête du Pôle Sud - sous la direction de l'Anglais Scott et du Norvégien Amundsen - dans des conditions climatiques extrêmes, sans imaginer à quel point cette aventure restera dans l'Histoire. Un ouvrage passionnant, drôle, didactique et tragique à la fois. Un très grand livre.