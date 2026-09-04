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#Polar

Pôle Sud, la folle conquête

Jean-Christophe Deveney, Jérôme Jouvray

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Le pôle Sud est l'endroit le plus isolé au monde et sans aucun doute le plus inaccessible. Ce lieu a toujours fasciné les hommes au point d'en devenir un enjeu dans leur soif de découverte et d'aventure. En 1910, sous l'impulsion de l'Institut international de géographie, deux expéditions partirent à la conquête du Pôle Sud - sous la direction de l'Anglais Scott et du Norvégien Amundsen - dans des conditions climatiques extrêmes, sans imaginer à quel point cette aventure restera dans l'Histoire. Un ouvrage passionnant, drôle, didactique et tragique à la fois. Un très grand livre.

Par Jean-Christophe Deveney, Jérôme Jouvray
Chez Dargaud

|

Auteur

Jean-Christophe Deveney, Jérôme Jouvray

Editeur

Dargaud

Genre

Historique

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Pôle Sud, la folle conquête

Jean-Christophe Deveney, Jérôme Jouvray

Paru le 04/09/2026

256 pages

Dargaud

32,00 €

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Scannez le code barre 9782205204612
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