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#Roman francophone

Des femmes sans bouche

Maud Jan-Ailleret

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"Je hoche la tête sans répondre. Ce n'est pas l'avion qui me terrifie. C'est cette transmission silencieuse, de mère en fille, cette peur de déranger, de faire des vagues, inscrite profondément dans mon caryotype. Le chromosome du silence forcé". A quarante-deux ans, Camille pense avoir verrouillé sa vie comme elle soigne ses patientes : avec précision et détachement. Gynécologue obstétricienne dévouée, elle aide les autres femmes à donner la vie tout en gardant la sienne à distance raisonnable du chaos. Mais lorsque Henri, las d'attendre un engagement qui ne vient pas, la quitte brutalement, sa carapace se fissure. Pourquoi l'idée de devenir mère la paralyse-t-elle autant ? Camille se lance alors dans une quête vertigineuse : démêler les secrets et les traumatismes qui se transmettent de mère en fille dans sa famille. De Belle-Ile-en-Mer aux rives du Mékong, en passant par les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, Camille tisse un fil qui la mènera bien plus loin qu'elle ne l'imaginait. Des femmes sans bouche est une fresque familiale bouleversante sur la transmission et la résilience, qui nous rappelle que, pour avancer, il faut parfois oser regarder en arrière - et, surtout, se parler. A propos de l'autrice Maud Jan-Ailleret est romancière et scénariste. Son premier roman, Donne-moi des fils ou je meurs (Grasset, 2019), est en cours d'adaptation au cinéma.

Par Maud Jan-Ailleret
Chez HarperCollins France

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Auteur

Maud Jan-Ailleret

Editeur

HarperCollins France

Genre

Comédie romantique et humorist

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Des femmes sans bouche

Maud Jan-Ailleret

Paru le 19/08/2026

336 pages

HarperCollins France

19,90 €

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