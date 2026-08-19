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#Roman francophone

Horélie

Delphine Saada

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"Sur la page ouverte, offerte, d'Hortense, sa belle page aux photos d'elle et de sa famille toutes plus chiadées les unes que les autres, je n'ai pu qu'appuyer sur le rectangle bleu, celui qui saute aux yeux, le plus alléchant, Suivre . A partir de ce simple geste, de cet acte insignifiant au milieu de mon immobilisme général, je ne fis plus que ça, la suivre, être derrière elle, aux aguets, à l'affût". Aurélie a trente ans. Aurélie est en prison. Car Aurélie a commis un crime dont les médias ont fait leurs choux gras. En attente de son jugement, dans le parloir face à l'avocat renommé qui s'est emparé de son affaire, Aurélie parle. Les souvenirs refoulés surgissent avec violence et précision. Aurélie ne se fait pas de cadeau. Et nous remontons avec elle, pas à pas, chacun des rouages qui l'ont, de manière inéluctable, amenée à commettre le pire. A travers le contraste entre Hortense, une influenceuse à succès, et Aurélie, une jeune femme en mal affectif qui l'observe à s'y perdre, le récit interroge l'écho des identités numériques et la fascination qu'elles exercent chez les plus vulnérables. L'écriture incandescente et profondément politique de Delphine Saada capte avec une acuité troublante les mécanismes de l'obsession et de la solitude dissimulés derrière les vitrines parfaites d'Instagram. A propos de l'autrice Delphine Saada est dermatologue à Paris. Elle publie en janvier 2022 son premier roman, Celle qui criait au loup (Plon), finaliste, entre autres, du prix Maison de la presse. Horélie est son deuxième roman.

Par Delphine Saada
Chez HarperCollins France

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Auteur

Delphine Saada

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature française

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Horélie

Delphine Saada

Paru le 19/08/2026

224 pages

HarperCollins France

19,90 €

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