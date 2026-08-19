Londres, 1949. Jeune homme désargenté, Dennis Knuckleyard vit et travaille dans une librairie d'occasion. Bien qu'aspirant écrivain, il mène une existence passablement ordinaire. Jusqu'au jour où sa patronne l'envoie chercher des livres rares chez un étrange bibliophile paranoïaque. Dennis comprend que l'un d'eux, Une promenade dans Londres, par le Révérend Thomas Hampole, n'existe pas : il s'agit d'un texte imaginaire figurant dans un roman, réel celui-ci, écrit par un autre auteur. Si Hampole et son ouvrage sont inventés, comment ont-ils pu se retrouver entre les mains de Dennis ? Dennis découvre alors qu'ils proviennent de l'autre Londres, le Grand Quand, une version de la ville située au-delà du Temps où tous les aspects de son histoire, depuis ses origines jusqu'à sa disparition, se manifestent. Là, les époques se mélangent, les réalités et les irréalités se fondent, et des notions telles que le Crime et la Poésie s'incarnent en des êtres terrifiants et merveilleux. Et si Dennis ne rapporte pas le livre dans cet autre Londres, c'est la mort qui l'attend. Ainsi débute son périple dans l'autre Londres. Afin de restituer le livre irréel, Dennis doit plonger dans les bas-fonds occultes de la ville, où il va rencontrer une tribu excentrique de sorciers et de gangsters, ainsi que Grace Shilling, une prostituée qui accepte de l'aider ; le prince Monolulu, un célèbre pronostiqueur hippique prétendant être un prince abyssinien ; ou encore Jack Spot, un truand impitoyable cherchant à s'assurer le contrôle de la pègre. Mais en pénétrant dans le Grand Quand, Dennis se retrouve au coeur d'une série d'événements explosifs, qui risquent de changer à jamais les deux Londres... Mystique, superbement écrit et empreint d'humour noir, Le Grand Quand est à ce jour l'oeuvre de Moore la plus imaginative - une introduction inoubliable à l'univers éclatant et renversant de la saga Long London. " L'un des grands esprits littéraires de sa génération. " Rolling Stone " Un univers foisonnant et incroyable où l'on retrouve la douce folie du génial Alan Moore. " L'Indépendant " Alan Moore bénéficie par ailleurs d'une très belle plume, drôle et ductile, capable de nous faire avaler avec un grand sourire ses inventions les plus folles. " Lire Magazine " On est vraiment à la fois dans un roman fantastique hérité de Lewis Carroll et dans une espèce de fantasmagorie verbale. " France Culture " Avec sa saga Long London, Alan Moore construit sa propre légende londonienne. " Libération "Fascinant". Le Guide Pop de Voici "Les romans d'Alan Moore sont uniques". François Angelier, Les Midis de culture (Radio France) "Dans Le Grand Quand on se laisse emporter par un flux d'images qui nous capture". Henri Landré, Les Midis de culture (Radio France)