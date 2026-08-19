A Restless Truth

Maud Blyth a toujours rêvé d'aventure. C'est donc sans hésiter qu'elle a accepté d'aider son frère bien-aimé à déjouer une conspiration de magiciens. Elle s'est même portée volontaire pour tenir compagnie à une vieille dame lors d'un voyage transatlantique. Mais Maud ne s'attendait pas à la retrouver morte dans sa cabine dès le premier jour de la traversée... A présent, elle doit composer avec un cadavre, un perroquet irrespectueux, et la ravissante et sulfureuse Violet Debenham. Violet est tout ce dont Maud a appris à se méfier, mais qu'elle désire malgré elle : une magicienne, une actrice et un aimant à scandales. Piégées en pleine mer et entourées de suspects, Maud et Violet doivent apprendre à se défaire des masques qu'elles ont coutume de porter. Ce n'est qu'à ce prix qu'elles parviendront à retrouver un objet magique pour lequel certains sont capables de tuer... et à échapper à un assassin. Le tout, sans sombrer à leur tour... " Freya Marske poursuit son merveilleux voyage avec une galerie de personnages presque entièrement inédite et une nouvelle romance queer absolument torride... La magie continue de se développer et l'atmosphère se fait délicieusement romanesque, pour notre plus grand plaisir. " Booklist " Magnifique et sensuel... Un mystère passionnant et un superbe décor de Fantasy historique. Une lecture dont les rebondissements sont aussi captivants que sa romance. " BookPage " Un savant mélange de mystère, de Fantasy et de romance qui vous fera chavirer. " BuzzFeed " Meurtres, mystère et magie en haute mer : voilà la recette de cette comédie fantastique et historique, émaillée de traits d'esprit, de danger et de romance. " Library Journal " Après son frère aîné Robin, héros de A Marvellous Light, c'est Maud Blyth qui tient le premier rôle de ce charmant roman. Une lecture aussi intelligente que plaisante, à accompagner d'une tasse de thé. " Publishers Weekly " Entre un monde imaginaire savamment construit et des personnages à la fois profonds et attachants, A Restless Truth est une délectable aventure - et romance saphique - en haute mer. Maud et Violet m'ont séduite dès les premières lignes. " Megan Bannen, La Ballade funèbre de Hart et Mercy " Dans cette pétillante suite à A Marvellous Light, on retrouve énigmes magiques, ruses, secrets et romance. Cette fois, nous sommes à bord d'un paquebot transatlantique, où les prétextes pour intriguer, semer la zizanie et élucider des mystères ne manquent pas. Si vous rêvez d'aventures queer au beau milieu de l'océan, de suspense dans un monde magique habilement construit ou de fiction historique dans un décor sublime, ce livre est fait pour vous ! " Malka Older, Infomocracy