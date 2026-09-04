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Abolir la famille (ned 2026) : capitalisme et communisation du soin

M.E. O'Brien, Antoine Savona, O'brien M.e.

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M. E. O'Brien retrace la longue histoire des luttes menées pour dépasser le cadre de la famille privée. Elle décrit l'évolution de la politique familiale du capitalisme racial dans les villes industrielles d'Europe, les plantations esclavagistes et la frontière coloniale de l'Amérique du Nord, à travers l'essor et le déclin de la famille construite autour de la femme au foyer. De Marx à l'insurrection noire et queer, en passant par les mobilisations de masse récents, O'Brien décèle les mouvements révolutionnaires à la recherche de meilleures façons d'aimer, de s'occuper des autres et de vivre.

Par M.E. O'Brien, Antoine Savona, O'brien M.e.
Chez Editions la Tempête

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Auteur

M.E. O'Brien, Antoine Savona, O'brien M.e.

Editeur

Editions la Tempête

Genre

Sociologie

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Abolir la famille (ned 2026) : capitalisme et communisation du soin

M.E. O'Brien, Antoine Savona, O'brien M.e.

Paru le 24/09/2026

Editions la Tempête

14,00 €

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