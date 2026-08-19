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La foi expliquée

Leo John Trese

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La foi expliquée (II) Les Commandements fait suite au tome consacré au Credo. L'expérience de catéchiste et le style de son auteur font de ce livre un outil très appréciable : simplicité et profondeur vont de pair pour affronter les sujets les plus difficiles. Le lecteur sera frappé par la fraîcheur de ses arguments qui ne peuvent qu'encourager la pratique de la vie chrétienne. Au début de chaque chapitre sont indiquées les références du Catéchisme de l'Eglise catholique qui se rapportent au même sujet afin que le lecteur puisse approfondir les points abordés.

Par Leo John Trese
Chez Le Laurier

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Auteur

Leo John Trese

Editeur

Le Laurier

Genre

Théologie

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La foi expliquée

Leo John Trese

Paru le 19/08/2026

200 pages

Le Laurier

15,00 €

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Scannez le code barre 9782864955962
9782864955962
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